Ancora un giorno libero per la Fiorentina dopo la sconfitta contro il Torino: ecco quando tornerà a lavorare la squadra di Italiano

Ancora un giorno di riposo per la Fiorentina dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Torino. Anche ieri la squadra di Vincenzo Italiano non si è allenata in vista della prossima partita di campionato contro la Lazio e non tornerà a farlo prima di domani, quando alle 14:30 i giocatori torneranno in campo al CS Davide Astori.

Due giorni e mezzo di riposo dunque, per ricaricare le batterie con lo sguardo all’importante trasferta di Roma e il quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino. Questa la decisione di Vincenzo Italiano.