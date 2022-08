Ancora un po’ di gap da limare tra Fiorentina e Spezia per concludere lo scambio tra difensori: si dibatte sul conguaglio

Sarà un’operazione tutta Made in Ramadani quella che vedrà lo scambio tra Fiorentina e Spezia: protagonisti Dimitris Nikolaou e Matija Nastasic. Il greco sarebbe il quarto centrale per Italiano e l’operazione interessa molto entrambi i club: secondo Tmw però c’è ancora una distanza da limare tra le due società, per il conguaglio che la Fiorentina dovrà versare ai liguri. Non sarà dunque scambio alla pari ma ci sarà un piccolo esborso.