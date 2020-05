Ancora un trimestre in crescita per Mediacom: ecco i numeri dell’azienda di Commisso

Ancora un altro trimestre in crescita per Mediacom, azienda del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Ecco i risultati combinati di Mediacom per il primo trimestre 2020: i ricavi sono stati pari a $517,5 milioni, in aumento del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile operativo prima di ammortamenti e svalutazioni (OIBDA) adattato è stato pari a $205,1 milioni, in aumento del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli investimenti effettuati sono stati pari a $76,7 milioni, mentre nello stesso periodo dell’anno precedente erano stati $72,7 milioni. Il flusso di cassa libero è stato pari a $112,6 milioni, mentre nello stesso periodo dell’anno precedente era stato parti a $98,2 milioni. I clienti della rete dati ad alta velocità (HSD) sono stati 1.349.000, in aumento del 4,7% rispetto al 31 marzo 2019. 93 trimestri di fila con il fatturato in crescita, con quest’ultimo che assume ancora più valore visto che anche grandi colossi del settore delle telecomunicazioni o dell’ intrattenimento stanno trovando grandi difficoltà, non solo di fatturato ma anche relative al licenziamento di personale.