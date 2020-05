“Andare alla Fiorentina è stata sicuramente la scelta più sbagliata della mia carriera”

Quando arrivò alla Fiorentina, Arturo Lupoli, era considerato uno dei giovani più promettenti del panorama europeo. I viola lo riportarono in Italia dall’Inghilterra. Ma la sua avventura in Toscana si concluse con una sola presenza in Coppa Italia e tanti bocconi amari buttati giù. “Dopo la vittoria del campionato con il Derby County (si parla della Serie B inglese ndr) passai alla Fiorentina – racconta Lupoli a TgGialloblu.it – A distanza di anni è stata sicuramente la scelta più sbagliata della mia carriera. Quando arrivai avevo appena 19 anni e in attacco c’erano giocatori come Toni, Mutu, Pazzini, Vieri e Osvaldo. Trovare spazio sarebbe stato difficile per chiunque. In quella finestra di mercato mi avevano cercato anche il Napoli e il Torino, che erano ancora in Serie B, ma da li a poco sarebbero risalite in A”.