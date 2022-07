Andersinho Marques: “Cabral vuole il Mondiale ma ne ha 15 davanti nel Brasile. Pedro è il vero errore della Fiorentina”

“Dodo è un ottimo investimento, ha giocato più di 20 partite nelle coppe europee, è il classico terzino brasiliano che può spingere molto sulla fascia. Se capisce subito quello che chiede Italiano, gli avversari dovranno sudare un po’ di più da quella parte. Gli anni scorsi si parlava anche di Premier League per lui, per fortuna della Fiorentina e del campionato italiano è arrivato un talento che offre un valore alla Serie A” ha detto a Radio Bruno il giornalista brasiliano Andersinho Marques.

“Cabral? Spero che possa cambiare l’idea, non solo vostra ma anche mia: quando arrivò a Firenze e disse di voler puntare il Mondiale, pensavo che avesse comunque 15 giocatori davanti. Deve dare molto di più per convincere Italiano. Non tutti i brasiliani riescono a entrare subito nella logica della tattica italiana. E’ quello che dicevo anche a Pedro quando era a Firenze. Per me resta uno degli errori più grossi della Fiorentina degli ultimi anni, era arrivato da infortunato e quando era pronto a rientrare l’hanno lasciato andare. Fosse rimasto oggi varrebbe 70-80 milioni”.