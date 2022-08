Andersinho Marques: “Immagino cosa pensi la Fiorentina nel vedere Pedro, miglior attaccante in Brasile. Se fosse ancora in Italia…” VIDEO

Ogni tanto torna in auge il nome dell’ex giocatore della Fiorentina Pedro, che con la maglia viola non ha mai convinto. Complici le poche occasioni avute, le prestazioni opache in quei pochi minuti di campo e un difficile adattamento al calcio italiano, il brasiliano non ha certamente lasciato il segno.

Per questo è tornato in Brasile, dove Pedro stagione dopo stagione ha assunto un ruolo da assoluto protagonista macinando gol e prestazioni che lo potrebbero far diventare presto l’attaccante titolare della nazionale verdeoro.

Dopo l’ennesimo gol di Pedro con la maglia del Flamengo in Brasile, con una magnifica rovesciata, il noto giornalista brasiliano Andersinho Marques ha twittato lanciando una frecciatina alla dirigenza della Fiorentina, “accusata” di aver sbagliato nel lasciar partire così presto Pedro e di non aver creduto nelle sue potenzialità.