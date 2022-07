Andonov saluta, Agostinelli e Corradini verso nuove tappe. I giovani viola ed un futuro da definire

Tempo di salutare definitivamente la Primavera per tanti giovani della Fiorentina. Qualcuno lascerà Firenze a titolo definitivo o è già partito, molti giocatori sono in attesa di conoscere con precisione il loro destino. Certamente non farà parte della rosa di mister Aquilani il portiere bulgaro Andonov, che la Fiorentina ha scelto di non riscattare e che torna perciò al Levski Sofia. Tra i pali si punterà su Fogli e Bertini (2004 di ottime potenzialità). Hanno già salutato anche Milani e Poggesi, per scadenza contrattuale.

Tra i più richiesti c’è Vittorio Agostinelli. Dopo aver prolungato il contratto fino al 2025, Agostinelli partirà in prestito, destinazione Serie B. Il fantasista pugliese piace molto alla Reggina, società in pole per prelevare il ragazzo, ma è osservato con attenzione anche da Brescia e Perugia. Da capire dove si sposterà capitan Corradini. Finora si registra il sondaggio del Montevarchi, attualmente in Serie C. Al club aretino piacciono anche Fogli ed Amatucci, che però non partiranno a meno di sorprese. Anche per Frison e Munteanu è tempo di valutazioni. Il difensore si sposterà certamente, da capire con quale formula, mentre su Munteanu sono in corso riflessioni. Il romeno è stato aggregato alla prima squadra da mister Italiano per gli ultimi mesi della passata stagione, ed è un profilo sotto osservazione.

Il calciatore sui cui però si concentrano maggiormente le attenzioni della dirigenza viola è Alessandro Bianco. La mezzala piemontese ha concluso anzitempo la stagione a causa della brutta frattura alla clavicola destra. Bianco ha già debuttato con la Fiorentina, totalizzando due gettoni in Coppa Italia contro Cosenza e Benevento. Bianco è tenuto in considerazione da Italiano, ma è difficile pensare che possa essere aggregato alla prima squadra rischiando di avere pochissimo spazio. Ed ecco che anche per il centrocampista ex Chisola l’ipotesi di una cessione a titolo temporaneo prende quota. Sicuri di un posto a Moena i 2003 Krastev e Gentile. Il jolly bulgaro è un calciatore di grande fisico e duttilità, l’azzurrino un terzino di grande spinta e ottimo passo.