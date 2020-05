Andrè Silva continua a segnare e l’Eintracht è sempre più convinto dello scambio di cessioni con Rebic. E la Fiorentina aspetta la sua percentuale

Un altro gol questo pomeriggio per Andrè Silva, attaccante in prestito dal Milan all’Eintracht Francoforte, il terzo dal momento della ripresa dopo il Covid. Il rendimento del portoghese si sposa perfettamente con quanto fatto da Rebic, trascinatore della squadra di Pioli al momento dello stop all’attività. La questione è di interesse viola perché le buone prove dei due stanno convincendo sempre più i due club a consolidare l’incrocio dei due calciatori a titolo definitivo. Così facendo, per la Fiorentina non ci sarebbe che attendere il 50% della cifra versata dal Milan al club tedesco, visto il diritto vantato al momento della cessione di Rebic da parte dei viola.

