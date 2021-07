Andrea Mancini: “Ho conosciuto Commisso ai Cosmos e ne ho una stima infinita. Pochi con la sua passione, merita soddisfazioni alla Fiorentina”

Figlio minore del ct Mancini, calciatore fino al 2017 e poi diventato ds, Andrea Mancini ha giocato nei Cosmos e poi lavorato nella Fiorentina di Commisso. A Calciomercato.com, Mancini junior ha parlato così del patron viola: “In America, quando giocavo nel New York Cosmos, ho avuto la fortuna di conoscere Rocco Commisso. Nel 2017, tornato in Italia, ho preso il patentino da ds e ho lavorato alla Fiorentina. Ho una stima infinita per Commisso: pochi presidenti hanno una passione come la sua, mi ricorda i presidenti vecchio stampo come Mantovani. Se deve dire una cosa la dice, non va dietro il sistema, e questo è un qualcosa che in Italia può risultare scomodo. Sono rimasto impressionato, è di un’intelligenza incredibile. Si merita soddisfazioni con la Fiorentina“.