Andrea Sottil a FN: “Giusto che Riccardo vada a giocare, è interesse viola valorizzarlo. Spero che la trattativa col Cagliari vada in porto perché con Di Francesco…”

Secondo quanto appreso poco fa, sembra praticamente in via di definizione la trattativa che dovrebbe portare Riccardo Sottil a Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per saperne di più, Fiorentinanews.com ha contattato Andrea Sottil attuale allenatore del Pescara, ex viola e padre di Riccardo. “Penso che Riccardo debba andare a giocare – ha esordito Sottil senior – per trovare la continuità giusta. Lui è molto attaccato a Firenze essendo un capitale della Fiorentina. Penso che sia anche interesse del club viola valorizzare Riccardo. Penso che la Fiorentina abbia dimostrato che crede molto in Riccardo. Però non trovando spazio a Firenze penso sia giusto che abbia la possibilità di giocare con più continuità in un sistema di gioco più consono alle caratteristiche. Controriscatto? Ancora la trattativa non è stata definita al 100%. Cagliari? Penso che sia la scelta giusta dove potrebbe trovare un allenatore che potrebbe valorizzarlo. Spero che la trattativa vada in porto perchè sarebbe la scelta giusta per Riccardo”.

