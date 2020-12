Andrea Sottil: “Quando la Fiorentina decise di dare continuità al 3-5-2, Riccardo chiese di andare altrove. L’Atalanta? Magari è stanca per la Champions”

Ex difensore viola e padre di Riccardo, Andrea Sottil ha parlato a Lady Radio della situazione della Fiorentina ma anche del figlio, in prestito al Cagliari: “Continuo a pensare che la Fiorentina abbia una rosa assolutamente competitiva, ha tutti nazionali sia italiani che stranieri, giocatori che presi singolarmente sono di grandissimo livello. E’ chiaro che possono subentrare una serie di fattori, ci può essere quello mentale, non penso che la squadra sia strutturata male. Può subentrare la paura di vincere anche se col Genoa ho visto una squadra non entusiasmante però con grande voglia di recuperare e fare risultato”.

Una battuta sul prossimo avversario: “I punti deboli dell’Atalanta? Sicuramente è la squadra del momento a livello europeo, ma da diversi anni. E’ sempre molto difficile giocarci contro, è una macchina strarodata, che viaggia velocemente e bene. La chiave potrebbe essere che hanno giocato in Champions una partita importante a livello emotivo e magari potrebbero essere non proprio al massimo dei giri”.

E infine un accenno al figlio Riccardo: “Mandato via per questioni di modulo? Le società guardano il collettivo, la Fiorentina viene da una stagione molto difficile, poi la dirigenza ha confermato Iachini che sul campo ha dimostrato di salvare bene la squadra. E’ chiaro che dando continuità al 3-5-2, Riccardo in primis abbia espresso la volontà di andare a giocare altrove. Ha trovato un club come il Cagliari che lo stima profondamente, con un allenatore che sfrutta gli esterni. Poi a Firenze si tornano a usare gli esterni e forse avrebbe fatto comodo… magari sì, però sono tutte scelte che ci stanno nel mondo del calcio. Vediamo dove porterà il percorso di ciascuno”.