Andrea Sottil: “Riccardo è molto stimato da Commisso, è contento di tornare a Firenze. Ora deve fare un altro step”

Il ritorno del figlio Riccardo è stato accolto con gran felicità da parte di Andrea Sottil, che ne ha parlato a Radio Sportiva: “Me lo aspettavo, Riccardo è molto stimato da Commisso e la dirigenza. Dobbiamo dire grazie al Cagliari, che era pronto a sborsare una cifra importante per puntare su di lui. Futuro? Mio figlio ha fatto bene in Sardegna ed è cresciuto molto, ma adesso deve fare un ulteriore step. E’ contento di essere tornato a Firenze, si sta preparando per una grande stagione”.