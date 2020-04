Andreaggi a FN: “Narciso Parigi e quella speranza di un “nuovo” inno per le partite al Franchi”

Domenica in anteprima è uscita la canzone ‘I Magnifici 11’, brano che poteva essere l’inno viola e scritto interamente da “sua Maestà” Narciso Parigi. La redazione di Fiorentinanews.com ha contattato l’erede dello storico cantante fiorentino Lorenzo Andreaggi, autore del disco (che uscirà presto) ‘Italia, America e ritorno’: “Una volta Narciso mi fece sentire questa canzone e mi chiese di cantarla, magari in modo un po’ più moderno per inserirla all’interno del CD ‘Italia, America e Ritorno’; e così è stato. Un’emozione incredibile per me cantare con la mia voce le parole di Narciso Parigi per la sua squadra del cuore. Spero che questa canzone piaccia anche se ha più di 50 anni”. Poi, racconta un retroscena: “Una volta Narciso mi manifestò la sua speranza che di poter sentire un giorno questa canzone all’interno del ‘Franchi’ quando la Fiorentina gioca in casa”. Chissà che un giorno questa canzone non possa davvero risuonare dalle parti di Campo di Marte. Magari, al termine di ogni partita della squadra viola”.