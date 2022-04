Andreazzoli: “Chi non ha sensibilità come l’arbitro di oggi, è bene che cambi mestiere. Il primo giallo di Luperto era fallo al contrario”

Molto amareggiato, soprattutto per le situazioni arbitrali, Aurelio Andreazzoli, tecnico dell‘Empoli che dopo la sconfitta con la Fiorentina è stato intervistato da Sky:

“Le forze in campo decidono e anche i fatti. Avete accennato per esempio alle due ammonizioni di Luperto, sulla prima il fallo era al contrario. Anche il quarto uomo mi sembrava della mia opinione. Queste decisioni hanno inciso molto. Giocare in dieci contro questa squadra è durissima, lo è già in undici, i ragazzi sono stati bravi, non mollano mai. Sono dispiaciuto per quei dieci secondi finali ma fosse stato anche uno, perché stavamo battendo una rimessa laterale in attacco, con la Fiorentina in attacco. Capisco gli errori ma in qualsiasi mestiere non può mancare la sensibilità e chi non ce l’ha è bene che cambi mestiere.

Noi siamo stati molto sensibili durante la gara, quando si è fatto male Gonzalez e abbiamo buttato fuori la palla. Non era successo la stessa cosa nel primo tempo con Gonzalez che è andato a tirare in porta con uno di noi a terra.

Noi gradivamo il due contro due in difesa, poi ci sono le forze in campo. Potevamo essere più lucidi e con più attenzione saremmo potuti andare verso il premio”.