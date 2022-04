Andreazzoli: “Ci capitano situazioni particolari, Terracciano non aveva neanche protestato sul gol. Nel finale Fiorentina preoccupata”

Il commento di Aurelio Andreazzoli, tecnico empolese, anche in sala stampa:

“La gara si è svolta come la pensavamo, sapevamo di trovare una squadra forte con delle individualità spiccate. Da vicino mi sono sembrate anche migliori di quello che pensavo. Nel primo tempo non siamo stati precisi a seguire l’idea che avevamo portato qua, però in diverse situazioni abbiamo infastidito. Un gol l’abbiamo anche fatto. Ha inciso molto l’atteggiamento dei difensori centrali della Fiorentina che sono stati veramente bravi.

Alla fine dopo il rosso a Luperto, la Fiorentina si è presa il campo e i tiri da lontano ma non ho visto pericoli particolare. Siamo stati penalizzati dall’espulsione, abbiamo preso subito gol ma mi è piaciuta la reazione dei ragazzi. Alla fine ho visto la Fiorentina in affanno nonostante la superiorità numerica.

Dove c’è una situazione da mettere in risalto, ci capita che non si lamenti nessun avversario, come Terracciano sull’occasione del gol annullato. Su Luperto l’ho vista benissimo, è stata una valutazione al contrario il primo giallo, sul secondo niente da dire per cui ce n’era uno solo. L’ho detto sia all’arbitro che al quarto uomo perché so che sono situazioni che incidono e infatti ha inciso.

La Fiorentina l’ho vista preoccupata nel finale, ha sparacchiato via 3-4 palloni. Non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi. Non dovevamo dimenticare però che giocavamo contro la Fiorentina, che è una squadra forte e in questi casi ci sono dei momenti da gestire”.