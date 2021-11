Andreazzoli: “La vittoria contro il Milan potrebbe essere un volano per la Fiorentina. Vlahovic? Si ferma giocando di squadra”

Nella classica conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Fiorentina ha parlato l’allenatore dei padroni di casa Aurelio Andreazzoli. Queste le sue parole sulla partita: “Nella preparazione l’abbiamo affrontato come un match qualsiasi, ma l’importanza della gara è sotto gli occhi di tutti. Sia perché è un derby sia per la classifica. Dovremo provare a imporci contro chi spesso si impone. I problemi intestinali del gruppo? La situazione è tornata normale in un paio di giorni, i giorni a disposizione sono stati sufficienti per recuperare”

E ancora: “Per la Fiorentina la vittoria contro il Milan potrebbe essere un volano. Siamo di fronte a una squadra che sta facendo cose importanti. Viola più proficui nei primi tempi? Sono sincero, non lo sapevo. Questi dati statistici, e questo in particolare, sono indicativi il giusto. Ogni gara ha il suo comportamento, il suo andamento, cominciano in una maniera e non sai come finiscono ma non dipendono da qualità o difficoltà. Vlahovic? Bisogna cercare di essere bravi quanto lui, più bravi è difficile. Lo dicono i fatti che è un ragazzo interessante. Dove non si arriva sulle individualità si deve arrivare col comportamento di squadra, consapevoli della forza del giocatore”