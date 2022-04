Andreazzoli: “Non vedo un Empoli impaurito, anche con la Fiorentina abbiamo giocato. Arbitraggi? Ne abbiamo parlato anche troppo”

L’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli, dopo il K.O. subito al Franchi domenica scorsa per mano della Fiorentina, è tornato a parlare in vista della prossima gara degli azzurri contro lo Spezia: “A me non sembra che siamo impauriti, anche con la Fiorentina abbiamo giocato. Mi sembrano molto vogliosi i ragazzi, anche durante la settimana. La situazione è cambiata dal punto di vista della classifica tra le due squadre. Tra noi e loro c’è un differenziale di 19 punti da allora. Loro hanno fiducia ed entusiasmo, ma nemmeno a noi mancano”.

Dopo le polemiche post Fiorentina, il tecnico empolese ha dribblato così la domanda sugli arbitraggi: “La storia del campionato è inutile starla a ripetere, di arbitri ne abbiamo parlato anche troppo”.