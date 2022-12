Angeloni: “Aumentato in modo esponenziale il numero delle affiliate alla Fiorentina, abbiamo tanti giocatori nelle Nazionali. Viola Park renderà il progetto ancor più affascinante”

Nel corso dell’incontro di formazione a Coverciano con le società affiliate alla Fiorentina, il responsabile del settore giovanile gigliato Valentino Angeloni ha analizzato alcuni importanti aspetti del lavoro svolto. Ecco le sue parole: “Abbiamo voluto pian piano riconquistare quello che era il territorio, e non solo. Abbiamo ricostruito passando da soltanto 22 affiliate ad un numero di 69 in tutto il territorio italiano. Un numero importantissimo, come altrettanto importante è il progetto”.

Prosegue Angeloni: “Mi piace ricordare che abbiamo 22 giocatori convocati nelle Nazionali, tra giovanili e squadre maggiori. Questa è un’ulteriore carica per noi, uno stimolo importante, in funzione soprattutto di quella che tra pochi mesi sarà la nostra nuova casa, il Viola Park, che renderà tutto più semplice, bello ed affascinante”.