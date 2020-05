Angeloni: “Blocco campionati giovanili scelta giusta e condivisibile per la Fiorentina. I nostri allenatori stanno vivendo un momento difficile”

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, ha parlato su Violachannel.tv, trattando vari argomenti: “Si abbiamo una relazione costante con i mister, anche se in questo momento non sempre si riesce a parlare di calcio, come prima. Mi interessa sapere che tutti i ragazzi stiano bene. Anche con la società ci sentiamo costantemente, sono tutti molto presenti, vogliono sapere come stanno i giocatori e le loro famiglie. Vogliono essere informati su tutto. Anche il Presidente Commisso mi ha chiamato dall’America, voleva avere più informazioni possibili sullo stato attuale delle cose. Ci tiene a far sentire la sua vicinanza e far arrivare ai ragazzi il suo abbraccio virtuale: questo è bellissimo. Cosa non scontata e non da tutti. Mi sento inoltre in dovere di ringraziare in modo particolare il DG Barone e Pradè, ma anche tutte le altre componenti societarie che in questo momento, a dir poco difficile, ci sono vicine dimostrando grande umanità”.

Sul blocco dei campionati giovanili, Angeloni ha detto: “Scelta giusta e che ovviamente condivido viste le difficoltà e la situazione in Italia. Troppi rischi e dubbi, la salute viene prima di tutto. Cosa dicono gli allenatori? Hanno capito e condiviso la scelta di non giocare più. Ma anche per loro è un momento difficile e particolare. Gli mancano i ragazzi, gli allenamenti, il campo, l’odore dello spogliatoio, le gare del fine settimana. Permettimi di esprimere un concetto: la vita ci insegna che da un momento brutto e negativo dobbiamo e possiamo rialzarci più forti e vogliosi di prima. Con ancora più umiltà e sacrificio, ricordandoci di ciò che abbiamo passato in questi mesi. FORZA e CUORE!”.