Angeloni: “Da subito abbiamo visto le grandi qualità di Aquilani. Sta facendo crescere i ragazzi portando la sua esperienza da calciatore”

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, ha riconosciuto i meriti dell’allenatore, Alberto Aquilani, dietro ai successi che sta ottenendo la squadra Primavera.

“Ormai sono tre anni che è con noi – ha detto Angeloni – e da subito si sono viste le sue qualità sul campo e fuori perché è una bellissima persona. Porta la sua esperienza vissuta da giocatore per far consigliare i ragazzi e farli crescere e non farli sentire arrivati, perché ancora non hanno fatto nulla. Un bravo a lui, allo staff e ai ragazzi”.