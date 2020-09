Angeloni: “Il progetto del Centro Sportivo è un qualcosa di unico. Avrà un’utilità enorme per la Fiorentina”

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni ha parlato al TGR Rai Toscana: “Ripresa allenamenti? Ognuno a casa sua fa quello che vuole. Noi come Fiorentina stiamo alle regole in modo molto attento. Le regole sono differenti tra professionisti e giovanili. Abbiamo aspettato venti giorni in più per tutelare le famiglie, i ragazzi e i bambini visto il momento storico. Con gli altri siamo partiti. I campionati inizieranno a fine ottobre e abbiamo fatto solamente una scelta dettata da attenzione particolare. Centro Sportivo? L’utilità è enorme. Dà senso di appartenenza, strutture e qualità al lavoro. Ho partecipato alle riunioni e posso dire che il progetto è un qualcosa di unico”.

0 0 vote Article Rating