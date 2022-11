Angeloni: “Nella nostra Primavera si guarda anche al risultato sportivo. Viola Park? Non so se ci sposteremo già da questa stagione”

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, ha parlato a Radio Bruno dei meccanismi della Primavera e delle altre squadre Under. Poi un commento sul Viola Park:

“In Primavera si inizia a guardare il risultato sportivo a differenza delle squadre più piccole: i preparano i ragazzi alle competizioni più importanti. Questa sosta (anche il campionato Primavera si è fermato per i Mondiali ndr) servirà per far vedere qualche giocatore a Italiano. Le classifiche delle nostre giovanili ci danno grande soddisfazione anche se sappiamo che il percorso per arrivare in Prima Squadra è particolare“.

Poi sul Viola Park: “Lì potremo avere tutte le squadre, sarà una crescita importantissima. Significa migliorare la qualità del nostro lavoro ed essere tutti a contatto ravvicinato. Non vediamo l’ora di entrarci: non so se già da questa stagione oppure dalla prossima”.

Infine sulla possibilità di avere una seconda squadra: “Sarebbe una prospettiva interessante perché i ragazzi giocherebbero in un campionato professionistico pur continuando a tenerli sotto contratto. Il problema attuale sono i costi: serve un milione di euro all’anno per l’iscrizione, uno stadio a norma e una serie di adempimenti che fanno lievitare le cifre almeno a 6-7 milioni a stagione. A queste condizioni risulta complicato”.