Angeloni: “Viene da ridere quando si parla di cessione della Fiorentina. Sento Commisso continuamente, il bilancio del nostro lavoro è meraviglioso”

Valentino Angeloni, Responsabile del settore giovanile viola, ha toccato vari temi nel proprio intervento a Radio Bruno: “Il bilancio del lavoro del settore giovanile è meraviglioso. I risultati ovviamente non sono la cosa principale, l’obiettivo è formare ragazzi pronti per prima squadra o professionismo. Risultato fa capire che abbiamo frutti molto interessanti. Primavera ha vinto coppa italia e super coppa, la quarta dell’era Commisso; under 18 tra le prime 4, 17 tra le prime 8, 14 prime , under 15 seconda, under 13 seconda. Risultato generale che fa capire che ciò che abbiamo intrapreso dall’avvento di commesso è bello ed importante. Serve del tempo, non è solo il campo, ma è una soddisfazione grandissima”.

Angeloni ha proseguito: “Abbiamo bruciato le tappe in questi anni, ed è stata una sorpresa, anche se ci speravo. Siamo partiti con 20 affiliate, e ne abbiamo 70. Tanti giocatori sono stati tesserati dalla Fiorentina. La Fiorentina ha uno zoccolo duro anche di toscani, e questa è una nostra missione. Grazie alla proprietà abbiamo migliorato tutti gli staff. Siamo primi in Italia come numero di componenti negli staff. Un match analyst per ogni squadra nazionale. Io parlo molto poco, mi piace apparire poco, ma viene da piangere o da ridere, quando leggo, sento, che la società è in vendita. Ieri sera a fine partita dell’Under 15 mi ha chiamato Commisso. Un presidente investe tutti questi soldi per poi voler vendere? Commisso ci è venuto a vedere anche a Settignano, segue la Primavera, si informa su tutti i risultati in modo puntuale”.