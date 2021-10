Angelozzi: “Fiorentina sorpresa della Serie A insieme al Napoli. Lucca? Va lanciato”

L’amministratore delegato del Frosinone Guido Angelozzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Stadio Aperto: “Chi mi ha stupito più tra le squadre di Serie A in questa stagione? Sicuramente oltre al Napoli di Spalletti metto la Fiorentina, che, al di là della partita contro il Venezia, sta facendo bene”.

Prosegue parlando di attaccanti, nomi che da tempo sono accostati alla squadra viola per il post-Vlahovic: “Lucca? C’è poco coraggio nel puntare sui giovani, e questo lo dimostra il fatto che giochi ancora in serie B. Ha fatto più fatica ad arrivare in B, ma presto giocherà in A. Se un giocatore è bravo va lanciato. Questo merito lo darei al mister Roberto Mancini, che è stato lungimirante lanciando tanti giovani, senza considerare la carta d’identità. Chi è il centravanti più forte? Per me è Scamacca, ha già fatto bene nel campionato: vedo lui e Lucca come i futuri centravanti”.