Angelozzi: “Italiano è un predestinato. In prospettiva in Italia è tra i pochi a poter allenare grandi club, ma deve migliorare su alcune cose”

Archiviata la partita con la Lazio, in casa Fiorentina è già tempo di pensare alla prossima sfida, ovvero quella contro il passato dell’allenatore viola, lo Spezia. Guido Angelozzi, direttore generale del Frosinone ed ex uomo-mercato dei liguri, nonché colui che scelse di affidare la panchina spezzina ad Italiano, ha parlato così a Il Secolo XIX: “Scelsi lui per perseguire la filosofia di Marino, ma lui aveva un vantaggio: era bravo e fortunato, come un predestinato. Si fa sentire anche con i calciatori, ha la cattiveria del tecnico, ma deve migliorare su alcune cose. Tra cui lo staff, glielo dicevo spesso e si arrabbiava ma lo penso ancora. In prospettiva in Italia è tra i pochi a poter allenare grandi club”.