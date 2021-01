Anno nuovo, trasferimento nuovo per Cutrone ma stavolta il Wolverhampton non pretende nessun riscatto dal Valencia

Un anno fa di questi tempi Patrick Cutrone era arrivato da poco a Firenze per completare l’attacco della Fiorentina: prestito con obbligo di riscatto e club viola che sembrava destinato a puntare su di lui anche in prospettiva. Poi però la crescita di Vlahovic, le scelte di Iachini, anche il Covid, hanno cambiato la storia e di fatto l’attaccante è stato restituito senza troppi rimpianti al Wolverhampton. Il club inglese, in forte orbita di Jorge Mendes e dei vari fondi di investimento, lo ha rigirato prontamente al Valencia, ormai vincolato mani e piedi al plenipotenziario portoghese, ma con un semplice prestito secco. Un trattamento decisamente di favore, rispetto a quanto fatto un anno fa con la Fiorentina. A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca…

