Annullata all’improvviso la conferenza stampa di Italiano. La Fiorentina: “Scelta condivisa”

Alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Juventus è stata annullata all’improvviso la conferenza stampa dell’allenatore viola, Vincenzo Italiano, che era inizialmente prevista per oggi.

Il motivo? La società gigliata ha fatto sapere che si è trattata di “una scelta condivisa con il tecnico per restare concentrati al massimo sulla gara di domani”. Una gara che sarà decisiva per le sorti di questa stagione, visto che in caso di vittoria (o di stesso risultato ottenuto dall’Atalanta) arriverebbe il pass per la partecipazione ad una prossima competizione europea.