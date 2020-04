Annullata l’International Champions Cup: ecco quanto “perde” la Fiorentina

Quest’oggi Relevent Sports Group, l’ente che organizza ogni anno il prestigioso torneo tra i migliori club del mondo, ha ufficializzato l’annullamento dell’edizione 2020 dell’international Champions Cup. La compagnia statunitense ha reso noto la notizia attraverso un comunicato “La mancanza di chiarezza sulla distanza sociale, con la possibilità che i campionati europei e le competizioni UEFA vengano disputati ad agosto, fa sì che pianificare l’International Champions Cup quest’estate sia impossibile. Attendiamo con ansia di portare i migliori club e le più grandi partite negli Stati Uniti e in Asia nel 2021”.

In seguito alla notizia, Il sito specialistico Calcio e Finanza ha fatto un veloce calcolo sull’entità dei mancati introiti dei club italiani: la Juventus, per l’International Champions Cup 2019, aveva goduto di un compenso da 6 milioni di euro, seguita dal Milan con 3 poi Fiorentina e Inter a 2. Oltre al danno diretto, per i mancati incassi, c’è quello in termini di merchandising e visibilità, dal momento che l’ICC si disputa in aree, come Asia e Stati Uniti, strategiche per le squadre italiane.