Ansia per Tacconi: ricoverato dopo un malore

Momenti di apprensione per Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e spesso protagonista delle accese sfide contro la Fiorentina negli anni ’80, che questo pomeriggio è stato trasferito in ospedale ad Alessandria. L’ex numero uno bianconero è stato ricoverato questo pomeriggio in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia all’Ospedale di Alessandria, dove era stato presente all’evento della ‘Giornata delle figurine’, dopo aver accusato un malore in mattinata ad Asti. Attualmente le condizioni del 64enne sarebbero serie, ed in serata sono attesi aggiornamenti: colpito da un’ischemia cerebrale, attualmente i medici stanno valutando se e come operare.