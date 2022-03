Ansia per Tudor in vista della Fiorentina: in dubbio uno dei migliori giocatori del Verona

Pessime notizie in casa Hellas Verona, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Antonin Barak, uscito malconcio durante la partita contro il Venezia, ha infatti riportato una forte contusione all’anca. Gli esami di oggi, inoltre, hanno fatto emergere una lesione muscolare di primo grado dell’adduttore della coscia destra per il difensore Panagiotis Retsos.

Quest’ultimo ovviamente salterà la partita di domenica contro la Fiorentina, mentre Barak resta in dubbio. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno dallo staff di Tudor, che farebbe di tutto pur di non rinunciare a uno dei suoi uomini migliori.