Antinelli: “Gattuso-Fiorentina? Trattativa condotta molto bene e velocemente. Con Commisso non faticherà ad andare d’accordo”

Il giornalista Rai Alessandro Antinelli a Radio Sportiva ha parlato così del nuovo tecnico della Fiorentina Gennaro Gattuso: “E’ stata una trattativa condotta molto bene e velocemente. Sono strafelice per lui, per la Fiorentina è una scelta giusta perché serve un allenatore come lui. Penso proprio che Gattuso e Commisso non faticheranno ad andare d’accordo, ci sarà affinità. Rino sarà il soggetto perfetto per Firenze e la Fiorentina”.