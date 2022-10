Antognoni: “50 anni fa debuttavo in maglia viola, l’inizio di un amore eterno” FOTO

Era il 15 ottobre del 1972 e Giancarlo Antognoni iniziava la sua splendida avventura in maglia viola, durata poi 15 anni: l’Unico Dieci, ex capitano ed ex dirigente della Fiorentina, ha celebrato la ricorrenza con questo post su Instagram. “50 anni fa debuttavo con la maglia viola a Verona, l’inizio di un amore eterno”.

