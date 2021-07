Antognoni a FN: “Licenziati in modo crudele, sono qui a dare sostegno ai lavoratori della GKN”. FOTO

C’è anche l’ex giocatore e dirigente della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ad una manifestazione organizzata dagli operai della GKN a Firenze: un presidio in Piazza Santa Croce.

La GKN è un’azienda di componentistica per auto che ha deciso di licenziare 422 lavoratori nello stabilimento di Campi Bisenzio e lo ha fatto attraverso una mail inviata a ciascuno di loro.

Da allora è cominciata una strenua battaglia per evitare che ciò accada, condotta attraverso anche l’intervento di politici locali e testimonial d’eccezione, come in questo caso.

“Mi dispiace per quello che è accaduto alle famiglie – è il commento rilasciato a Fiorentinanews.com da parte di Antognoni – sono stati licenziati da questa azienda in modo crudele. Sono qui a dare il mio sostegno e presenziare qui con loro”.