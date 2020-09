Antognoni: “Abbiamo riportato Borja a casa. E’ venuto volentieri alla Fiorentina”

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Borja Valero: “Abbiamo riportato Borja a casa. E’ venuto volentieri alla Fiorentina. Bravo tecnicamente, capisce dove la palla circola. Come giocatore ho poco da dire, gli anni migliori li ha fatti in Spagna per poi passare in Inghilterra e poi venire alla Fiorentina. Dal 2012 al 2017 sono stati gli anni migliori per la nostra squadra e per lui. Ha disputato quasi 100 partite all’Inter e si è tolto soddisfazioni. E’ una situazione positiva. Ci serviva uno come lo spagnolo”.

