Antognoni: “Arrivare in fondo alla Conference deve essere l’obiettivo stagionale della Fiorentina. Non condivido molto il turnover di Italiano, per me…”

La bandiera della Fiorentina ed ex dirigente viola, Giancarlo Antognoni, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta della Sport, ha analizzato le possibilità della squadra di approdare alla fase a gironi della Conference League: “Ho visto la partita d’andata, un buon primo tempo, una ripresa meno bella. Speravo in un risultato più ampio, che rendesse agevole il ritorno, ma non importa: la Fiorentina è superiore. Cosa temere del Twente? Dal punto di vista tecnico la squadra olandese è complessivamente inferiore, ma ha qualche buona individualità che può creare problemi. Il pubblico potrà essere importante”.

Antognoni non condivide molto il turnover radicale messo in atto da Italiano: “Insomma… Io resto dell’idea di far giocare i migliori all’inizio, ma ci sta che un allenatore abbia convinzioni diverse”.

Però arrivare in fondo alla Conference potrebbe essere l’obiettivo stagionale della squadra: “Deve esserlo. Una finale europea sarebbe un grande risultato, così come un bel cammino in Coppa Italia. In campionato ci sono rivali troppo superiori, si può puntare a migliorare leggermente il piazzamento dello scorso anno, di più è difficile”,