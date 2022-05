Antognoni: “C’è ancora rammarico per quella partita a Cagliari. Ma la responsabilità fu anche nostra, potevamo fare meglio”

L’ex giocatore e bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha ricordato a Radio Bruno Toscana lo scudetto rubato del 1982: “C’è ancora tanto rammarico per quella partita a Cagliari, sicuramente ci fosse stato il VAR la storia sarebbe cambiata. Per me tra l’altro fu una stagione difficile, con quel brutto infortunio che mi tenne fuori. Poi però a Napoli feci uno dei gol più belli della mia carriera”.

E poi ha aggiunto: “Quella Fiorentina era una squadra molto solida ed equilibrata, eravamo un gruppo forte e unito. Mi ricordo benissimo l’accoglienza straordinaria della Fiesole quando tornai in campo contro il Cesena. Ascoli? Il destino a volte può essere davvero crudele. Comunque dopo Cagliari tutti noi abbiamo pensato che potevamo assolutamente fare meglio e ci siamo presi tutte le responsabilità”.