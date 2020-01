Antognoni: “Chiesa può ricoprire molti ruoli. Sconvolto per Anastasi: il suo addio alla Nazionale…”

Dopo il difensore viola Martin Caceres, nei minuti antecedenti alla sfida di questa sera ha parlato anche Giancarlo Antognoni. Ecco le parole del Club Manager della Fiorentina a Dazn: “Federico Chiesa è uno di quei giocatori che può ricoprire più ruoli all’interno di una partita. Quello principale è sulla fascia desta ma può fare anche la seconda punta senza ombra di dubbio, con un attaccante accanto come stasera con Cutrone. Sono molto dispiaciuto per la scomparsa di Anastasi. La sua ultima partita in nazionale fu quella del mio esordio: era il ’74, me lo ricordo ancora. ho un piacevole ricordo di lui, la sua mancanza mi ha colpito particolarmente”