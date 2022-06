Antognoni: “Commisso sempre corretto con me, sono altri che mi hanno costretto a mollare la Fiorentina. Mi hanno offerto un ruolo inadatto alla mia storia”

L’ex giocatore e bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a Libero, tornando sui suoi trascorsi nella società viola: “Commisso non c’entra nulla con il mio addio, ci siamo visti un paio di volte ed è sempre stato corretto. Sono altri quelli che mi hanno costretto a mollare. Mi è stato offerto un ruolo a mio avviso inadatto alla mia storia, dopo tutto quello che ho fatto per la Fiorentina non ho ritenuto corretto essere retrocesso alle giovanili”.

E poi ha aggiunto: “Il calcio è in mano a gente che ne capisce ben poco. Ammetto di non averlo capito del tutto neppure io dopo 50 anni, ma quantomeno io sono una persona libera“.