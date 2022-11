Antognoni: “Con quelle dichiarazioni su Nico Gonzalez la Fiorentina ha intaccato un suo patrimonio. E poi, alla fine, aveva ragione il giocatore”

Presente alla mostra “Paolo Rossi – Un ragazzo d’oro” a Palazzo Medici, l’ex giocatore della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato di vari temi. Queste le sue parole mandate in onda da Radio Toscana: “Quando vinci un Mondiale, come successo a me nel 1982, te lo porti dietro per tutta la vita. Paolo Rossi ci ha trascinato alla vittoria con i suoi gol. Qatar? A volte i soldi sono più importanti dei valori, e il Paese che ospita questa edizione ne ha parecchi. Tiferò per il Brasile, perché è da sempre una Nazionale che mi affascina per come gioca”.

E poi su Nico Gonzalez ha aggiunto: “E’ stato etichettato male dalla società, e lasciatemi dire che non condivido questo atteggiamento. Non puoi dire che un tuo giocatore si sta risparmiando per i Mondiali, perché vai a intaccare un tuo patrimonio. Anche perché, evidentemente, aveva ragione il calciatore visto che si è infortunato subito. Nico è uno dei migliori elementi della squadra, quindi va sempre sostenuto e incoraggiato. Mercato di gennaio? La rosa è abbastanza completa, è vero che i due attaccanti non carburano ma puoi rimediare prendendo meno gol”.