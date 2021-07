Antognoni e il prolungamento per luglio…che non c’è stato. Tra riflessione e segnali non positivi

E’ un momento di riflessione quello che sta vivendo Giancarlo Antognoni. Nel corso di questa settimana l’Unico 10 si è incontrato con Barone per ridiscutere della proposta fatta di rimanere all’interno della Fiorentina, con ruolo e ingaggio differenti rispetto alle scorse stagioni.

La decisione finale è stata rinviata al ritorno dalle vacanze della bandiera gigliata, anche se lo stesso ex calciatore e sua moglie hanno fatto capire che potrebbe esserci una separazione.

Una precisazione però riteniamo che debba essere fatta in tutta questa vicenda: non è vero Antognoni abbia prolungato il proprio rapporto con il club viola fino a tutto luglio. Questa era stata una proposta fatta in un primo momento da parte della società, anche per permettergli di poterci pensare bene alla proposta, con più calma, ma in seguito è stata accantonata e non presa più in considerazione, di comune accordo tra le parti.