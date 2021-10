Antognoni fa visita al centro sportivo del Galatasaray per salutare uno storico allenatore della Fiorentina

Il Galatasaray, storico club turco militante in Super League, prepara la prossima partita che vedrà la squadra di Fatih Terim impegnata contro il Gaziantep. I giallorossi hanno avuto il privilegio di accogliere nel proprio centro sportivo d’allenamento anche Giancarlo Antognoni, storica bandiera della Fiorentina.

L’allenamento è iniziato con esercizi di riscaldamento per poi concludersi con un esercitazione tattica, il tutto sotto l’attenta direzione dell’allenatore Fatih Terim, ex tecnico tra le altre anche della Viola. Ha seguito la formazione dei giallorossi anche l’unico 10 della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ex club manager gigliato, il quale ha terminato la sua avventura in riva all’Arno proprio nel corso dell’estate appena trascorsa.

Domani il Galatasaray completerà i preparativi per la partita del Gaziantep FK in programma domenica alle 17, con la squadra turca chiamata a vincere per recuperare i sette punti di ritardo dalla vetta della classifica.