Antognoni: “Fiero di quanto dal Presidente e dalla Fiorentina. Iachini e il suo staff sono in continuo contatto con i nostri ragazzi, perchè ogni variazione…”

Iniziative “di cuore” e possibile ripartenza. Intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio Giancarlo Antognoni ha toccato anche questi argomenti: “I nostri ragazzi sono a casa e stanno seguendo le indicazioni dello staff sanitario. Ovviamente Beppe Iachini e il suo staff tecnico è in continuo contatto con loro, l’obiettivo è cercare di avere calciatori già pronti, sia fisicamente, che mentalmente, quando ripartiremo. Dobbiamo sempre pensare di poter essere in grado di affrontare in ogni momento qualsiasi variazione di programma. Sono molto fiero di quanto fatto dal Presidente e dalla Fiorentina. È stato un segnale fortissimo che sottolinea, ancora una volta di più, il legame tra questa proprietà e Firenze. Colgo l’occasione per ringraziarlo per l’iniziativa “Forza e Cuore”. Non solo ha donato una cifra importantissima, ma è riuscito a coinvolgere una parte importante della tifoseria e della città. Abbiamo raggiunto la cifra che ci eravamo prefissati, ma non vogliamo fermarci”.