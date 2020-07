Antognoni: “Forse ci aspettavamo di più, ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Faremo una squadra competitiva; la 10 a Castrovilli…”

Dal teatro “Monni” di Campi Bisenzio ha preso la parola anche il dirigente viola Giancarlo Antognoni: “E’ stata un’annata particolare dove è successo un po’ di tutto. Alla fine credo che siamo riusciti ad uscirne in modo decoroso. Per come si era messa credo che siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivi anche se forse ci aspettavamo un po’ di più. Dieci a Castrovilli? Non dipende da me ma da Iachini. Con Barone riusciremo a fare una squadra competitiva”.

