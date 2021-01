Antognoni: “Gomez e Pato nomi interessanti, ci stiamo muovendo per migliorare la squadra. STADIO? Commisso è un battagliero, spero che qualcuno lo capisca”

Il dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a DAZN prima della partita contro il Napoli: “Finora abbiamo operato più che altro in uscita, quindi adesso ci stiamo muovendo per far arrivare qualcuno che possa migliorare la squadra. Gomez e Pato sono nomi interessanti ma bisogna vedere in quale caso ci siano reali possibilità di successo. Non è mai facile comprare giocatori a gennaio, ma ci stiamo muovendo per fare del nostro meglio”.

E poi ha aggiunto: “Stadio? Spero che Commisso continui per la sua strada, nonostante sia rimasto deluso dalle ultime vicende. Ci stiamo preoccupando un po’ anche per il centro sportivo, che è un progetto importante per migliorare il club. Il presidente è preoccupato ma è un grande battagliero, spero che gli organi competenti lo capiscano e cambino idee”.