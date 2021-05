Antognoni: “Il capitano della Fiorentina non potrà più indossare la fascia dedicata a Davide. Metteremo sulla maglia un logo che lo ricordi”

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a margine dell’inaugurazione del murale dedicato a Davide Astori.

Ecco le sue dichiarazioni: “In tutti noi Davide ha lasciato qualcosa di positivo sotto ogni aspetto. E’ bello ricordarlo col sorriso com’era sempre: è una cosa positiva per Firenze. La fascia da capitano? E’ in scadenza dopo i tre anni concordati in passato, la società è al lavoro per cercare di inserire in modo permanente da qualche altra parte della maglia il ricordo di Astori. Per noi rimane un qualcosa di indelebile, si troverà una soluzione che faccia piacere a tutti. Pioli presente? Con il mister c’era un ottimo rapporto, ma lo aveva con tutti. Sono contento di vederlo a Firenze, abbiamo un po’ di nostalgia perché penso che abbia lavorato bene”.