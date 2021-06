Antognoni: “Incontrerò Joe Barone per parlare del mio futuro, poi vi dirò la mia verità. La loro proposta l’hanno fatta, io…”

A Radio Bruno ha parlato Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina al centro di tante voci in questi giorni per il suo probabile addio alla società gigliata. Queste le sue parole: “Del mio futuro parlerò con la società quando mi cadrà il contratto. Prima devo parlare con Barone, poi vi dirò la mia verità. La loro proposta l’hanno fatta, o quella o a casa. Se mi dicono che non servo più, prendo e vado via. Non voglio rimanere perché sono la bandiera della Fiorentina, credo di poter fare ancora il mio lavoro in maniera decorosa, sia di rappresentanza che di conoscenza, di calciatori e persone”.