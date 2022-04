Antognoni: “Italiano ha riportato il calcio a Firenze. A gennaio ha perso un pezzo forte e con due meno forti non si è vista la differenza”

Qualche battuta da parte di Giancarlo Antognoni a La Gazzetta dello Sport, in vista di un Napoli-Fiorentina che lui decise proprio nell’anno del terzo scudetto sfumato: “Anguissa e Torreira? Ci perde di più la Fiorentina tra queste due assenze perché il Napoli ha i cambi per sopperire alla mancanza, a differenza della squadra viola. Fiorentina sorprendente? Sì anche perché la squadra non era cambiata molto e a gennaio è andato via Vlahovic. L’artefice è sicuramente l’allenatore, che cerca di adottare un sistema di gioco che a Firenze si era perso. E poi c’è stata la gestione del dopo-Vlahovic: ti va via uno forte, ne arrivano due meno forti però non si nota la differenza. Lì si vede l’abilità del tecnico”.