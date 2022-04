Antognoni: “La Fiorentina tra le squadre in lotta per l’Europa. Gonzalez non ha fatto solo il gol, un pareggio ieri…”

L’ex dirigente e giocatore della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ospite all’evento di Palazzo Vecchio per ricordare Artemio Franchi, ha parlato della lotta per raggiungere un piazzamento in Europa League: “Ci sono tre-quattro squadre a lottare per due posti – le parole di Antognoni sono riportate da Tuttomercatoweb – il discorso è aperto e anche la Fiorentina può rientrare in questo novero”.

Intanto ieri, per i viola, è arrivata la rete di Gonzalez che ha consegnato la vittoria alla squadra: “Un gol importante perché è valso tre punti ed un pareggio avrebbe pregiudicato la corsa all’Europa. Nico non ha fatto solo il gol, è stato tra i più attivi”.