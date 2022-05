Antognoni: “La notizia dell’addio di Torreira è sorprendente, c’è da chiedere il motivo ai diretti interessati. Italiano è il primo da dover riconfermare” VIDEO FN

Presente al convegno ‘Il calcio tra storia, narrazione e formazione‘ organizzato dall’Università degli Studi di Firenze in Piazza San Marco, la bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni si è soffermata su Lucas Torreira e Vincenzo Italiano.

“Torreira ha fatto molto bene in questa prima stagione alla Fiorentina, se ci sarà un sostituto più forte di lui meglio. E’ un po’ sorprendente, c’è da chiedere il motivo ai diretti interessati perché non so niente della vicenda. A me piace anche Pulgar, però non piace a tutti e molto probabilmente in quel ruolo sarà un po’ scoperta. Il futuro di Italiano? Ha il contratto, la dichiarazione di Commisso mi sembra un po’ forzata. Spero che rimanga, è il primo da dover riconfermare”.