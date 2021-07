Antognoni: “La proposta della Fiorentina mi è stata posta male. Forse tra un anno l’avrei potuta accettare, adesso no”

A Sportitalia ha parlato l’ex calciatore e dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole: “Ho vissuto un periodo di riflessione. Non ho ritenuto valido il ruolo che la Fiorentina mi ha offerto, nulla da togliere alla loro proposta. Però ho valutato il mio percorso in viola, anche da dirigente, e non mi aspettavo questo passo indietro. La loro idea mi è stata posta male, nei tempi sbagliati. Me l’avessero offerta l’anno prossimo avrei potuto anche accettare ripartire dalle giovanili, adesso no. Anche per il nuovo Viola Park“.